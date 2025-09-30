EE. UU. impondrá aranceles de hasta el 100% a fármacos y muebles a partir de este miércoles

Un nuevo y significativo paquete de aranceles anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrará en vigor este miércoles, 1 de octubre. Las medidas, comunicadas el pasado viernes, incluyen un gravamen de hasta el 100% sobre ciertos productos clave, con el objetivo de fomentar la producción y proteger las industrias nacionales.

La medida más impactante es la imposición de un arancel del 100% a "cualquier producto farmacéutico de marca o patentado" que se importe al país. Trump dejó claro que esta tasa solo se eximirá a aquellas compañías que estén activamente "construyendo una planta farmacéutica en EE.UU." o que ya hubieran iniciado las obras de una nueva fábrica. El propósito es forzar la relocalización de la fabricación de medicamentos vitales en suelo norteamericano.

Además de los fármacos, el paquete arancelario afecta duramente a otros sectores. Se aplicará un recargo del 25% a la importación de camiones "pesados, grandes" para "proteger" a los fabricantes nacionales de la "competencia externa desleal" y asegurar la "salud financiera" de los camioneros. En el sector del hogar, se anunció un arancel adicional del 50% para "todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados," y un gravamen del 30% para los "muebles tapizados."