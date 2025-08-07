Entran en vigor los nuevos aranceles mínimos del 10% de Donald Trump

Los nuevos aranceles mínimos del 10% que Estados Unidos ha impuesto a las importaciones globales han entrado en vigor este jueves, 7 de agosto, tras la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense, Donald Trump. La medida, anunciada el 1 de agosto, establece un mínimo global del 10% y aplica gravámenes aún más altos a los países con superávit comercial con EE. UU.

La Casa Blanca ha difundido un listado de casi 70 países, además de la Unión Europea, que enfrentarán aranceles específicos que van del 10% hasta un 41% en el caso de Siria. Aquellos estados no incluidos en la lista tendrán un gravamen predeterminado del 10%.

Esta acción es la continuación de una medida suspendida 90 días atrás para permitir negociaciones comerciales. Desde entonces, algunos países como el Reino Unido y Japón han logrado acuerdos para reducir los aranceles, mientras que la Unión Europea aceptó inicialmente un gravamen del 15%.

Sin embargo, las tensiones comerciales siguen en aumento. El presidente Trump advirtió a la Unión Europea que podría subir los aranceles al 35% si los países del bloque no cumplen su compromiso de invertir 600.000 millones de dólares en Estados Unidos.

En una serie de anuncios adicionales, la Casa Blanca ha informado sobre la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de la India por "comprar directa o indirectamente" petróleo ruso. Este gravamen se suma a otro 25% anunciado a finales de julio.

Además, Trump ha avisado que los aranceles para las importaciones farmacéuticas podrían alcanzar hasta el 250%. El mandatario ha instado a 17 compañías del sector a comprometerse a bajar los precios de los medicamentos en el país.

El miércoles, el presidente también anunció la próxima imposición de aranceles de "aproximadamente" el 100% para la importación de chips y semiconductores, buscando presionar a las empresas para que trasladen su producción a territorio estadounidense. "Si fabricas en Estados Unidos, no habrá recargos", afirmó Trump, destacando que las empresas ya están moviendo su producción.

En este contexto, el presidente se ha jactado de su alianza con compañías como Apple, cuyo director ejecutivo, Tim Cook, ha confirmado que la empresa ha elevado su inversión en Estados Unidos a más de 600.000 millones de dólares.