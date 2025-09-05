La Fiscalía detecta casos de inicio de consumo de cannabis entre niños de 9 y 10 años

La Fiscalía General del Estado ha manifestado una "especial preocupación" por el significativo aumento del consumo de cannabis entre los jóvenes españoles, con casos de inicio de consumo detectados en niños de tan solo 9 y 10 años. Esta alarma se ha reflejado en la Memoria Anual de 2024, presentada con motivo del inicio del año judicial.

Según el Ministerio Público, el consumo temprano de cannabis, a menudo con variedades genéticamente modificadas que superan el 40% de concentración de THC, representa un "importante problema de salud pública". Se advierte sobre el riesgo de desarrollo de enfermedades mentales asociadas al consumo, ya que, según la Fiscalía, muchos jóvenes desconocen los "graves riesgos" que esta sustancia tiene para su salud mental, incluyendo los brotes psicóticos que provocan numerosos ingresos involuntarios.

Además del consumo entre menores, la Fiscalía señala el "crecimiento exponencial" de las asociaciones cannábicas, a las que acusa de facilitar una distribución "fraudulenta e indiscriminada" de cannabis. Este fenómeno estaría asociado al aumento de casos de esquizofrenia y bipolaridad en adolescentes y adultos jóvenes. Por ello, el Ministerio Público busca un mayor control sobre estas asociaciones y persigue las grandes plantaciones de marihuana, que a menudo van ligadas a delitos como el fraude de agua y electricidad.

Aumento del consumo de óxido nitroso y otras drogas

La Fiscalía también ha puesto el foco en el creciente consumo de óxido nitroso o 'gas de la risa', una sustancia popularmente vendida de forma ambulante en lugares como Ibiza. A pesar de su bajo precio, la Fiscalía advierte que su inhalación puede causar graves riesgos para la salud, como efectos adversos respiratorios, hematológicos o neurológicos, incluso la muerte.

A nivel de incautaciones, la Fiscalía ha notado un "cuidadoso análisis" de las aprehensiones de MDMA y cocaína rosa (o 'tusi'). Ambas sustancias, fuertemente vinculadas al ocio nocturno y accesibles para jóvenes y adolescentes, presentan un "muy nocivo" impacto en la salud, un peligro que se agrava cuando se consumen mezcladas con cannabis y alcohol.