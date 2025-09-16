El Gobierno aprobará este martes coeficientes reductores para la jubilación de los bomberos forestales

El Consejo de Ministros aprobará este martes los coeficientes reductores para la jubilación de los bomberos forestales. Este aprobación, marca un hito en la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales.

Sánchez, destacó el pasado lunes que esta medida responde a una de las principales demandas del colectivo. El presidente también pidió un aplauso en reconocimiento a la labor de los bomberos, quienes "se han jugado la vida por defender a la ciudadanía de los incendios".

Un avance en sus derechos laborales

La medida se enmarca en el primer convenio colectivo logrado entre la empresa pública Tragsa, los bomberos forestales y los agentes medioambientales. Según Sánchez, este acuerdo ya ha supuesto un aumento medio del 30% en el salario de los bomberos.

La aplicación de los coeficientes reductores, una obligación establecida en la Ley del Derecho de Defensa aprobada el año pasado, permitirá a estos trabajadores reducir su edad de jubilación.

Este coeficiente consiste en aplicar un 20% de descuento a los años trabajados, lo que en la práctica les permite jubilarse anticipadamente, generalmente a los 60 años, siempre que hayan cotizado al menos 35 años.