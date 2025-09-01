El Gobierno aprobará este martes un Pacto de Estado contra el Cambio Climático para reforzar la lucha contra incendios y sequías

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la apertura del curso político - EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobará este martes el Pacto de Estado contra el Cambio Climático, una "hoja de ruta" que incluye diez compromisos clave para las administraciones públicas. Entre las medidas más destacadas se encuentra el aumento y mantenimiento de los medios de lucha contra los incendios forestales durante los 365 días del año.

El anuncio se realizó durante el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', donde también intervinieron la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Sánchez ha subrayado que el objetivo es "hacer lo que haga falta" para que la tragedia de los incendios, que este año han calcinado más de 350.000 hectáreas, no se vuelva a repetir.

El Pacto de Estado propone un decálogo de acciones, entre las que figuran:

Creación de fondos permanentes para la reconstrucción de municipios y paisajes afectados por fenómenos climáticos extremos.

Mantenimiento de medios técnicos y humanos de prevención y combate de incendios durante todo el año, garantizando cuerpos de bomberos y brigadistas estables y bien equipados.

Creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias para reforzar la coordinación entre administraciones.

Adaptación de la legislación y el territorio a temperaturas más severas.

Despliegue de una Estrategia Nacional de Resiliencia Hídrica para enfrentar sequías e inundaciones.

Creación de una amplia red de refugios climáticos en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Reconocimiento del papel del mundo rural en la gestión forestal, promoviendo la reforestación con especies resilientes y la ganadería extensiva.

Instauración de una cultura cívica de prevención ante emergencias desde el ámbito educativo.

Promoción de un modelo de gestión forestal que se adapte a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI.

Exigencia de una mayor ambición a la Unión Europea en materia de Transición Ecológica.

El presidente ha señalado que la tragedia de los incendios de este verano ha sido causada por una "política de prevención insuficiente", una "gestión del territorio inadecuada" y la "emergencia climática", que ha hecho que los fuegos sean más virulentos.

Por su parte, la ministra Sara Aagesen ha advertido de la "urgencia de dar una respuesta unida" al cambio climático, que ha dejado un mes de agosto "especialmente complejo" con una ola de calor "la más intensa registrada" y una superficie quemada récord en las dos últimas décadas. Aagesen ha insistido en que el pacto busca un compromiso que "trascienda legislaturas".

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que la transición ecológica es vital para el sector, asegurando que "la lucha contra los efectos del cambio climático solo será posible de la mano de agricultores, de ganaderos y de silvicultores". Finalmente, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha concluido que el cambio climático "es una evidencia científica que no admite discusión" y que exige "nuevas respuestas" por parte del sistema de Protección Civil.