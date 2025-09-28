Igualdad propone acotar la objeción de conciencia y sancionar el "abuso" en hospitales para garantizar el aborto

El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha puesto sobre la mesa un informe que propone una reforma profunda en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Sistema Nacional de Salud (SNS), planteando acotar la objeción de conciencia del personal sanitario en "situaciones críticas".

El documento detalla que la objeción de conciencia se ha convertido en un obstáculo "estructural" que anula un derecho universal y obliga a la externalización del servicio. La situación es tan grave que en algunas comunidades autónomas, "prácticamente la totalidad" de los ginecólogos son objetores, lo que fuerza a las mujeres a desplazarse fuera de su provincia, o incluso comunidad, para ejercer un derecho reconocido por ley.

El corazón de la propuesta pasa por trasladar la responsabilidad de la prestación sanitaria a la propia institución. Según el informe, la objeción no puede invocarse si con ello se deja sin cobertura el servicio en un área determinada, una medida alineada con las recomendaciones internacionales.

El objetivo es claro: que los hospitales y áreas sanitarias se organicen para atender a todas las mujeres sin necesidad de derivarlas "sistemáticamente" a la sanidad privada. Para ello, el Ministerio exige asegurar equipos médicos no objetores en todos los niveles asistenciales y en caso de que todos los profesionales de un servicio objeten, la administración deberá designar o contratar personal alternativo.

El informe también pone el foco en la necesidad de vigilar y sancionar la objeción de conciencia abusiva o fraudulenta. El Ministerio pide comprobar que la objeción responda realmente a una posición ética personal y no sea una "negativa encubierta" a prestar un servicio público.

Se subraya que la objeción es un derecho individual que "no puede convertirse en objeción institucional encubierta o colectiva", por lo que se insta a monitorizar que ningún centro público deniegue el aborto voluntario en bloque.

Además, el documento aborda la situación de los profesionales no objetores, pidiendo no obligarlos a realizar interrupciones del embarazo en exclusiva, una práctica que ha sido percibida como "penalización" y que desincentiva que el personal sanitario se presente como no objetor.

Para gestionar de forma efectiva los recursos humanos, se recomienda implementar y actualizar los registros oficiales de profesionales objetores en base a la Ley Orgánica 1/2023. Estos listados, que deberán ser públicos para la planificación sanitaria (sin difusión de nombres), servirán como herramienta de gestión para evitar la concentración de objetores en determinados hospitales y garantizar la presencia de profesionales dispuestos a realizar la IVE en los concursos y contrataciones.

Finalmente, para atajar la escasez de profesionales, el informe sugiere una mayor formación específica que incorpore la salud sexual y reproductiva (incluida la IVE) en los planes de estudio de Medicina, Enfermería y Matronas, buscando un relevo generacional y la reducción del estigma.

Este informe llega meses después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, amenazara con acciones legales contra las comunidades autónomas que no garantizasen el cumplimiento de la ley del aborto, señalando que "muchas mujeres están viendo vulnerado ese derecho".