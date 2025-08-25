Logran mantener funcional un pulmón de cerdo trasplantado a un humano durante nueve días

Un equipo de científicos de la Universidad de Guangzhou (China) ha llevado a cabo el primer trasplante de un pulmón de cerdo modificado genéticamente a un ser humano, en un avance que podría abrir nuevas posibilidades en la lucha contra la escasez de órganos para trasplante.

El receptor fue un hombre de 39 años en muerte cerebral tras sufrir una hemorragia cerebral. El pulmón xenotrasplantado —con seis modificaciones genéticas para hacerlo más compatible con el organismo humano— mantuvo su viabilidad y funcionalidad durante nueve días (216 horas), sin signos de rechazo hiperagudo ni infección.

Primeros resultados: viabilidad y complicaciones inmunológicas

La intervención se presenta en un estudio publicado en la revista científica Nature Medicine, donde los autores destacan que, aunque el órgano funcionó, se observaron complicaciones. A las 24 horas del trasplante, el pulmón presentó un edema grave, similar a la disfunción primaria del injerto, posiblemente como consecuencia de una lesión por isquemia-reperfusión.

Además, los días 3 y 6 se detectaron signos de rechazo mediado por anticuerpos, aunque con recuperación parcial en el día 9, cuando se cerró el seguimiento.

“Un hito, pero con muchas más preguntas que respuestas”

“Este estudio marca un hito en la medicina traslacional: por primera vez se ha implantado un pulmón de cerdo modificado genéticamente en un ser humano en muerte encefálica, y el órgano logró mantenerse viable durante nueve días”, valoró Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en declaraciones al Science Media Centre España.

Sin embargo, Rafael Matesanz, fundador de la ONT, ha advertido que el hallazgo plantea más dudas que certezas:

“Aparte de demostrar que se puede hacer, son más las incógnitas que se plantean. La posibilidad de conseguir una buena evolución con estos pulmones en un paciente vivo se antoja lejana y más compleja que en el caso del riñón o el hígado”.

Un órgano especialmente difícil de trasplantar

El pulmón es uno de los órganos más difíciles de conservar y trasplantar, debido a su alta exposición al aire y a su gran flujo sanguíneo, lo que lo hace extremadamente vulnerable. Por eso, este experimento representa un avance importante dentro de los xenotrasplantes, aunque aún en fase muy temprana.

Domínguez-Gil subrayó que el ensayo representa una “prueba de concepto”, y añadió que con futuras mejoras técnicas, el trasplante pulmonar entre especies podría convertirse en una alternativa real para salvar vidas, dada la creciente demanda de órganos.

Escasez global de pulmones: una urgencia médica

Según los datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante, coordinado por la ONT como centro colaborador de la OMS, en 2024 se realizaron 8.236 trasplantes pulmonares en todo el mundo, un 6 % más que en el año anterior.

Pero la necesidad supera con creces a la disponibilidad. Solo en la Unión Europea, 3.926 pacientes permanecieron en lista de espera, y 216 murieron antes de acceder a un órgano. En España, líder mundial en trasplante pulmonar, se llevaron a cabo 623 trasplantes en 2024, lo que supone una tasa de 13,1 por millón de habitantes, la más alta del mundo.

“Miles de personas cada año siguen esperando un pulmón que podría salvarles la vida. Si el xenotrasplante se consolida como una opción segura, podría revolucionar el acceso al trasplante pulmonar y aliviar la escasez actual de órganos”, concluyó Domínguez-Gil.