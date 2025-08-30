Revelan que los trastornos mentales duplican el riesgo de enfermedades cardíacas y mortalidad

Un equipo de la Universidad de Emory (EE.UU.) ha identificado una estrecha relación entre salud mental y cardiovascular, advirtiendo que ciertos trastornos mentales pueden aumentar hasta en un 100 % el riesgo de padecer enfermedades del corazón, así como duplicar la tasa de mortalidad en pacientes con afecciones cardíacas preexistentes.

El estudio, publicado en la revista científica The Lancet Regional Health – Europe, señala que esta relación pone de manifiesto una "superposición inevitable" entre ambos tipos de patologías, lo que obliga a replantear los modelos actuales de atención médica, según la doctora Viola Vaccarino, autora principal de la investigación.

Trastornos como la depresión o la esquizofrenia, entre los más vinculados al riesgo cardíaco

El informe detalla los porcentajes de aumento del riesgo cardiovascular asociados a distintos trastornos mentales: depresión: +72 %, trastorno por estrés postraumático (TEPT): +57 %, trastorno bipolar: +61 %, trastorno de pánico: +50 %, fobias: +70 % y esquizofrenia: +100 %

Además, más del 40 % de las personas con enfermedades cardiovasculares presentan también algún tipo de trastorno mental.

Consecuencias clínicas: más reingresos, peor pronóstico y mayor mortalidad

Los investigadores subrayan que las enfermedades mentales no solo aumentan el riesgo de sufrir cardiopatías, sino que empeoran el pronóstico y elevan la probabilidad de reingreso hospitalario y muerte, especialmente en pacientes con afecciones cardíacas preexistentes. Por ejemplo, la depresión mayor puede duplicar la mortalidad en estos casos.

Causas biológicas: el estrés crónico afecta al sistema nervioso y al corazón

El estudio también explica los mecanismos fisiológicos detrás de esta conexión. Las alteraciones en el sistema nervioso autónomo y en el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal —encargados de regular funciones automáticas del cuerpo y la respuesta al estrés— contribuyen a inflamación crónica, hipertensión, desregulación metabólica e inflexibilidad autonómica, factores que incrementan el riesgo cardíaco a largo plazo.

Factores sociales y estigmas agravan el problema

Los autores también destacan el papel de los determinantes sociales de la salud, como la dificultad de acceso a servicios sanitarios, la falta de alfabetización en salud y el estigma asociado a los trastornos mentales, que muchas veces impide un diagnóstico precoz o un tratamiento adecuado.

Incluso en la investigación médica, las personas con problemas de salud mental suelen quedar excluidas de los ensayos clínicos, lo que limita la evidencia científica disponible para su atención.

Proponen integrar la salud mental y cardiovascular en un mismo modelo de atención

Ante esta evidencia, el equipo de Emory insta a los sistemas de salud a reformular los modelos de atención. Proponen una estrategia multidisciplinar e integrada, donde profesionales de la salud mental, trabajadores sociales, enfermeros y cardiólogos colaboren en el tratamiento conjunto de pacientes con comorbilidades.

“La conexión entre el corazón y la salud mental es demasiado estrecha como para seguir tratándolas por separado”, concluye la doctora Vaccarino.