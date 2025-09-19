Sanidad se reunirá con los sindicatos el 23 de septiembre para avanzar en el nuevo Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa tras presidir, de forma telemática, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). - Jesús Hellín - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado este jueves que el Ministerio se reunirá con los sindicatos con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) el próximo 23 de septiembre, con el objetivo de seguir avanzando en la elaboración del nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios.

Asimismo, García ha adelantado que el Foro Marco del Diálogo Social con las comunidades autónomas se convocará en la primera semana de octubre, con el fin de abordar este texto junto a las administraciones regionales y las organizaciones sindicales.

“Tenemos que avanzar en un punto en el que los tres actores, el Ministerio, las comunidades autónomas y los sindicatos, nos sentemos en la misma mesa”, señaló la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En relación a las competencias del Estatuto Marco, García recordó que este no puede incluir aspectos como las retribuciones o la jubilación, ya que estas materias están reguladas por otras leyes.

Respecto a la propuesta de Estatuto propio presentada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), la titular de Sanidad explicó que puede encajar en el marco común previsto para todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud. No obstante, invitó a la CESM a presentar su iniciativa a través del Congreso de los Diputados o mediante una iniciativa legislativa popular, que requiere la recogida de 500.000 firmas.

Finalmente, García insistió en que el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley único que reúna a todos los colectivos del sistema sanitario, subrayando que “no es bueno en este momento fragmentar el sistema”.