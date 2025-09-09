El Tribunal Supremo rechaza suspender al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por "vacío legal"

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición de suspender cautelarmente de su cargo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras enviarlo a juicio por la presunta filtración de datos del caso que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, argumenta que existe un "vacío legal" que le impide tomar dicha medida y, en su lugar, ha remitido el asunto a la Inspección Fiscal del Ministerio Público para que sea esta quien estudie el caso.

La solicitud de suspensión fue presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ya había visto su petición rechazada en dos ocasiones anteriores. En el auto dictado para la apertura del juicio oral, Hurtado explica que el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal no contempla la suspensión del fiscal general del Estado.

El magistrado señala que el artículo 145.1 del Reglamento otorga al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) la potestad de suspender a cualquier miembro de la carrera fiscal que esté siendo procesado. Sin embargo, este precepto no se aplica al propio fiscal general.

Hurtado reconoce el "contrasentido" que supone que sea el propio García Ortiz quien deba resolver sobre su posible suspensión. Por ello, y al entender que la decisión es de naturaleza administrativa y no judicial, ha decidido derivar el caso a la Inspección Fiscal.

El juez plantea que, si la ley no permite que el fiscal general resuelva sobre su propia suspensión, debería haber mecanismos para que sea su sustituto quien tome la decisión y así "cubrir tal vacío legal".

No obstante, fuentes fiscales consultadas por Europa Press sostienen que el Reglamento no es aplicable a García Ortiz, ya que este no tiene la consideración de miembro de la carrera fiscal mientras ostenta el cargo. Estas fuentes auguran que la Inspección Fiscal probablemente responderá en el mismo sentido, argumentando que la normativa no previó este escenario en el que el máximo responsable de la institución se enfrenta a un juicio.

A pesar de la apertura del juicio oral, la Fiscalía ha reafirmado la inocencia de García Ortiz y su compromiso de continuar al frente de la institución. En anteriores ocasiones, el fiscal general ha defendido que su dimisión debilitaría a la Fiscalía y la expondría a futuros ataques.