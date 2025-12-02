Mercadillo, talleres, conciertos y ‘papa noelada’ motera, Villoria está lista para la Navidad

Mercadillo solidario, chocolatada, conciertos, decoración del árbol de Navidad, papa noelada motera, … todo está preparado en Villoria para que los vecinos y quienes visitan la localidad estos días disfruten al máximo. El Ayuntamiento ha presentado un completo programa festivo que arrancará este fin de semana y se prolongará hasta la noche de Reyes con la celebración de la cabalgata.

Así, este domingo, 7 de diciembre, tendrá lugar el ya tradicional mercadillo navideño y, por la tarde, el chocolate. Ambas actividades con tintes solidarios ya que lo recaudado se entrega cada año a ONGs. El mercadillo abrirá sus puestas a las 12.45 horas para vender todo tipo de productos, desde manualidades de temática navideña, plantas, dulces y juguetes.

Después, llega el turno para las decoraciones navideñas, el encendido navideño y la visita de Papá Noel a los centros escolares. El día 27 tendrá lugar una de las actividades más esperadas, la 'papa noelada' motera organizada por el Club Motorratones.

No faltan los conciertos con villancicos y conciertos navideños, entre ellos uno del coro de Villoruela, cuentacuentos o talleres.