Nuevo parque de calistenia en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha dado por finalizados los trabajos del nuevo parque de calistenia y la colocación de una canasta para practicar baloncesto en el Complejo de La Raqueta situado en la urbanización de La Fontana.
Según ha destacado el responsable de Deportes del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Jorge Valiente, “en los últimos meses hemos hecho distintas intervenciones en La Raqueta, que se ha convertido en una de las instalaciones deportivas con más usuarios de Santa Marta. Aquí hemos habilitado la primera pista de tenis cubierta del municipio y ahora aumentamos las posibilidades del complejo incorporando nuevas disciplinas y lograr así un espacio más versátil”.
De este modo, el consistorio ha invertido un total de 4.235 euros para dotar a la pista de barras paralelas, barras bajas y aparatos de abdominales para la práctica de calistenia, y una canasta para jugar al baloncesto, varios de los objetos que han sido demandados por los propios vecinos.