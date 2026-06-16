Nuevo parque de calistenia en Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha dado por finalizados los trabajos del nuevo parque de calistenia y la colocación de una canasta para practicar baloncesto en el Complejo de La Raqueta situado en la urbanización de La Fontana.

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Según ha destacado el responsable de Deportes del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Jorge Valiente, “en los últimos meses hemos hecho distintas intervenciones en La Raqueta, que se ha convertido en una de las instalaciones deportivas con más usuarios de Santa Marta. Aquí hemos habilitado la primera pista de tenis cubierta del municipio y ahora aumentamos las posibilidades del complejo incorporando nuevas disciplinas y lograr así un espacio más versátil”.