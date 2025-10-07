Correos reactiva en Salamanca su campaña especial para el envío de castañas

Correos ha puesto en marcha, un año más, su campaña especial de envío de castañas en la provincia de Salamanca. Esta iniciativa, pensada para facilitar el envío de este producto típico del otoño a cualquier punto de la Península, estará disponible hasta el 30 de noviembre en varias oficinas postales de la región.

En concreto, los ciudadanos podrán hacer uso de este servicio en las oficinas de Béjar, Ciudad Rodrigo, Guijuelo y Tamames. Además, como novedad destacada, también será posible gestionar los envíos directamente desde los domicilios a través de los carteros y carteras rurales, lo que amplía las facilidades para los vecinos de estas localidades.

Los usuarios pueden enviar la cantidad de castañas que deseen, aunque se recomienda que estén bien secas para garantizar su adecuada conservación durante el transporte. Correos ha establecido un precio reducido con respecto a la tarifa estándar para este tipo de paquetería, lo que hace el servicio aún más accesible.

Dado que se trata de un producto alimentario, el servicio está diseñado para asegurar una entrega rápida y eficaz. Por ello, la admisión de envíos se realiza de lunes a jueves, evitando así retrasos durante el fin de semana que puedan afectar a la calidad del producto.

El cliente puede elegir el punto de entrega más conveniente, ya sea un domicilio particular, una empresa, un comercio o una oficina de Correos. Además, el destinatario recibirá notificaciones tanto por SMS como por correo electrónico, y todos los envíos incluyen un seguro especial.