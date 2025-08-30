Emoción y tradición en el encierro de novillos de Pereña

El municipio de Pereña ha vivido en la mañana de este sábado una de sus citas más esperadas de las fiestas: el encierro de novillos. La jornada comenzaba puntual con el tradicional chupinazo, que a las 11:00 horas daba la señal de inicio. Apenas un minuto después, los cabestros emprendían la subida desde la plaza, calle arriba, en busca de los toros.

En un primer pase, fueron conducidos dos astados hasta abajo, donde quedaron encerrados sin mayores complicaciones.

Tras ello, los cabestros repitieron recorrido para guiar a otros dos toros en un segundo pase, igualmente resuelto con éxito y sin incidentes.

La mañana, marcada por un cielo nublado pero sin lluvias, acompañó a vecinos y visitantes que no quisieron perderse este espectáculo de tradición y emoción.

Con este encierro, Pereña da continuidad a sus celebraciones, que seguirán desarrollándose en los próximos días con nuevas actividades festivas.