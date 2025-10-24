La Fundación Franz Weber denuncia el "silencio" de la Junta de Castilla y León ante presuntos casos de acoso en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca

La Fundación Franz Weber (FFW) ha alzado la voz este jueves para denunciar el "silencio" que, a su juicio, mantiene la Junta de Castilla y León frente a las graves acusaciones de presunto acoso sexual y escolar en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca.

La organización recordó que los hechos se hicieron públicos en Salamanca24horas el pasado 9 de octubre. Dos semanas después, la FFW censura que el Gobierno autonómico "no parece haber encontrado un hueco para realizar manifestaciones al respecto de estos graves hechos que involucrarían a varios menores y a profesores del recinto”.

La fundación animalista recalca que el Ejecutivo regional debería mostrar un "posicionamiento" y "apoyo a las víctimas" dado que ha financiado la infraestructura con dinero público. La FFW señala que la Junta ha destinado 78.000 euros para los años 2023, 2024 y 2025 a la Diputación Provincial de Salamanca para el funcionamiento de la escuela.

A esta falta de respuesta se suman las "quejas de grupos políticos y de las propias familias afectadas" sobre la "carencia absoluta de un protocolo sobre acoso" y la falta de "respuestas eficaces" ante las denuncias que ya investiga la Fiscalía de Menores.

En este sentido, la Fundación Franz Weber reveló que la semana pasada remitió un escrito a la Fiscalía expresando su preocupación por la situación y por el "contexto de desprotección" que se desprende de los relatos de las familias denunciantes.

Ante la gravedad de los hechos, los naturalistas consideran que la Junta debería actuar de forma inmediata. La FFW exige la suspensión de cualquier aportación o apoyo económico a la Escuela de Tauromaquia mientras la investigación se mantenga abierta y se diluciden las responsabilidades. Además, han solicitado el cierre cautelar del centro al estimar que se han podido vulnerar los derechos fundamentales de los menores de edad.