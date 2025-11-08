Gran inversión en Salamanca para digitalizar los pueblos rurales de la provincia

La Junta de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la transformación digital y la modernización del medio rural al aprobar el gasto para la continuidad de la plataforma ‘Territorio Rural Inteligente de Castilla y León’. La Consejería de Movilidad y Transformación Digital destinará 387.697 euros para la contratación de los servicios de desarrollo, mantenimiento, soporte y operación de esta herramienta tecnológica esencial.

El contrato, que tendrá un periodo de ejecución de 24 meses, garantiza la operatividad de una plataforma que conecta a las nueve diputaciones provinciales y a numerosos municipios rurales de la Comunidad. La herramienta permite la gestión inteligente de servicios públicos básicos, como el alumbrado, la recogida de residuos o el abastecimiento de agua, gracias al uso de más de 3.500 sensores y la aplicación de tecnología IoT (Internet de las Cosas).

Desde su lanzamiento en 2017, este proyecto ha posicionado a Castilla y León como un referente nacional en la aplicación de la tecnología abierta FIWARE para la gestión eficiente de los servicios locales. Esto se traduce en una mayor sostenibilidad, una notable reducción de costes y la generación de nuevas oportunidades vinculadas a la economía digital.

Esta medida se enmarca en la Agenda Digital de Castilla y León y en la Estrategia RIS3 2021-2027, y refuerza la colaboración con las administraciones locales y el histórico programa ‘Red de Municipios Digitales’. El objetivo es consolidar un modelo de territorio más conectado, innovador y preparado para el futuro tecnológico, mejorando la calidad de vida y la cohesión territorial.