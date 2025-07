Identifican a cuatro jóvenes, autores de un hecho vandálico en Aldeaseca de la Armuña

La Junta Vecinal del municipio de Aldeaseca de la Armuña se ha hecho eco a través de sus redes sociales de un hecho vandálico que “condenan” públicamente. Tal y como relatan, lo sucedido ha tenido lugar en la estación de servicio ‘El Helmántico’, junto a la carretera de Zamora durante la noche del pasado jueves 3 de julio en torno a las 23:00 horas.

Al parecer, las cámaras de seguridad grabaron a cuatro jóvenes, que tras deambular por las inmediaciones de este lugar durante un largo tiempo colocaron una valla en la puerta de salida del establecimiento, valla que el trabajado se llevó por delante cuando acabó su turno. Aunque no ha habido heridos que lamentar fruto de este acto vandálico, desde la Junta Vecinal indican que “por no suerte no ha ocurrido lo peor, que se hubiese dio contra los bolardos colocados delante de la puerta, hablando de algo más grave”.

Gracias a las cámaras de vigilancia, los cuatro jóvenes ya han sido identificados.