Indignados con la Diputación: “Si le ocurre algo a un bombero voluntario responde el alcalde. Un día vamos a tener una desgracia”

“Si quiere parques con personal voluntario o colaborador que se haga cargo la Diputación de esos voluntarios, a ver si se atreven a que estén bajo el mando de la Diputación y no de los ayuntamientos”. “La Diputación nos dice que no tienen dinero para asegurar a los bomberos colaboradores y que si les pasa algo la responsabilidad es del alcalde, que responde con su patrimonio”. “Que arreglen esto porque los alcaldes de los pueblos que tenemos una carroceta no podemos seguir así, no voy a estar con el corazón saltando porque le pase algo a un colaborador. Yo tiemblo cada vez que pasa algo”. “Un día vamos a tener una desgracia y no quiero encontrarme con un susto de esos”. “El dispositivo de la Diputación no existe, es un fracaso total sin recursos, sin medios, sin personal formado y encima nos dice que nos aguantemos y que allá nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿decirle se acabó y que lo asuma la Diputación de Salamanca ya que es su competencia?”.

Los alcaldes afectados por los incendios exigen a la Diputación una solución ante lo que califican un desastre de gestión, falta de organización y de planificación de los recursos en materia de extinción de incendios. En una rueda de prensa, los alcaldes del PSOE de El Payo y La Alberca acompañados de la diputada Carmen Ávila han denunciado la situación en la que se encuentran buena parte de los parques de bomberos de la provincia que solo tienen personal denominado voluntario o colaborador. Se trata de los parques que están catalogados como secundarios o terciarios: Peñaranda, Tamames, Guijuelo, Fuenteguinaldo, Lumbrales, Ledesma, Alba de Tormes, La Alberca y el Payo. “No pueden poner en manos de personal voluntario la extinción de incendios. Ellos hacen un trabajo fundamental, pero no son los responsables, deben ser colaboradores, no dirigir extinción de incendios”, asegura la diputada Carmen Ávila que se pregunta “¿Dónde estaban los bomberos funcionarios que aseguran que tienen? ¿Por qué en lo peor de los incendios el parque de Vitigudino estaba cerrado? O ¿es que no los hay?”.

“Evidentemente hay dejadez de sus competencias”, añade y asegura que “la extinción de incendios es una competencia que tiene la Diputación. Lo que no podemos es dejar al personal colaborador arriesgando su vida por la dejadez del presidente de la Diputación”.

Una competencia que en los casos de estos parques asumen los ayuntamientos, que se encargan de los gastos de los parques porque “no hay convenio” y son los responsables de los colaboradores. “Tenemos una carroceta de la Diputación, pero no sabemos qué hacer. En una reunión la Diputación nos dijo que no tienen dinero para asegurar a estos colaboradores y que si ocurre algo es responsabilidad del alcalde que responde con su patrimonio”, asegura Agapito Pascual, y añade que “cada vez que sale el camión tiene que ir acompañado de un bombero de carrera. El Payo está a 140 km de Salamanca, si tenemos que esperar a que llegue para subir a la carroceta con los colaboradores cuando llegue ya no hace falta que vaya ni bombero ni camión”. Pide que “arreglen esto porque no podemos seguir así, no voy a estar con el corazón saltando porque le pase algo a un colaborador. Yo tengo dos empleados del Ayuntamiento asegurados para trabajos del Ayuntamiento y si pasa algo no sé hasta donde es legal que trabajen como bomberos. Un día vamos a tener una desgracia y no quiero encontrarme con un susto de esos”. Y concluye asegurando que “falta sentido común, hay mucha burocracia, nos frenamos los unos a los otros. Si hay un fuego el primero que llega tiene que apagarlo, hace falta dejarnos de tanta tontería”. Advierte que cada vez que haya un fuego en el monte el camión de El Payo va a salir, que me lleven a la cárcel, pero ¿qué es esto?”.

Una delegación de funciones que choca con las palabras del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, hace unos días cuando respondía que “hay que tener claro el ámbito competencial” cuando era preguntado por la falta de medios en los incendios que asolaron la semana del 15 de agosto Salamanca dejando en manos de la Junta toda la responsabilidad de la extición. La competencia en extinción de incendios forestales es de la Junta de Castilla y León y la competencia de la extinción en zonas urbanas es de la Diputación de Salamanca y por tanto, es la institucion provincial la que es responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamente, SPEIS, pero en toda la provincia, no solo en los parques de Villares de la Reina, Vitigudino, Béjar y Ciudad Rodrigo que es donde habitualmente hay bomberos funcionarios como marca la legislación. Algo que no ocurre en el resto y es por esto por lo que se quejan los alcaldes afectados por los fuegos que cuentan con un parque secundario o terciario cuya gestión y responsabilidad recae sobre los Ayuntamientos.