Dos iniciativas culturales de Salamanca entre las 43 de Castilla y León que reciben subvención de la Junta

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha publicado la resolución de la convocatoria de subvenciones de 2025, destinadas a financiar proyectos culturales en municipios con menos de 20.000 habitantes, entre las que se encuentran dos proyectos salmantinos. Entran en la subvención el Ayuntamiento de Morille por el Encuentro Transfronterizo de poesía, Patrimonio y Arte de Vanguardia en el medio rural con una ayuda de 25 600 euros; el Ayuntamiento de Arapiles por la organización de las III Jornadas Históricas “Sitio Histórico de Arapiles” con 22 960 euros y la Red Arrayán de Cultura por el proyecto “Semillas Crearte” con 19.985 euros.

La inversión total asciende a 1.200.000 euros, una apuesta clara por descentralizar la cultura y reconocer el valor del patrimonio y los saberes tradicionales que se congregan en el medio rural de la Comunidad.

El objetivo principal de esta línea de subvenciones, convocada en régimen de concurrencia competitiva, es financiar proyectos que supongan una contribución significativa al sector cultural, y que a su vez doten de recursos económicos e instrumentos que faciliten la consolidación y sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas culturales en estos territorios.

La convocatoria ha tenido una excelente acogida, con 210 proyectos presentados. De estos, 43 han resultado beneficiarios, reflejando la diversidad y riqueza del tejido cultural rural: 15 Entidades Locales, 15 Fundaciones y/o Asociaciones sin Ánimo de Lucro y 13 Empresas Privadas y/o Profesionales Autónomos.

La Consejería entiende la puesta en marcha de estas iniciativas culturales como un motor de cambio, dinamización y transformación social. Además, actúa como un incentivo vital para la industria cultural, reforzando y construyendo un sector sólido que se extienda más allá de los grandes núcleos urbanos.

Los proyectos subvencionados, que deberán realizarse durante el año 2025, abarcan una amplia gama de actividades con una concreción práctica en la población local, incluyendo eventos y espectáculos artísticos o culturales; festivales y exposiciones; laboratorios de ideas y experimentación; actividades de educación y mediación artística y cultural; y proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial y los saberes tradicionales.