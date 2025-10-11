La Junta de Castilla y León y las Asociaciones de Mujeres Rurales se unen para crear políticas de conciliación adaptadas al campo

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y las federaciones de asociaciones de mujeres del medio rural de la Comunidad colaborarán en el diseño y la puesta en marcha de nuevas políticas de conciliación. El objetivo primordial es cubrir aquellos periodos no lectivos que actualmente quedan sin cobertura una vez finalizados los programas autonómicos ya existentes, como las dos primeras semanas de septiembre.

Este anuncio fue realizado por la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante un acto de celebración con motivo del ‘Día de la Mujer Rural’, que se celebra el 15 de octubre. El encuentro, organizado por una de las federaciones en Toro sirvió de marco para reiterar el papel "indispensable" de las mujeres en la dinamización y el mantenimiento de la vida en los pequeños núcleos de población.

La vicepresidenta destacó que el 48% de las mujeres castellanas y leonesas residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y que, además, el 54 % de las personas que deciden emprender en la Comunidad son mujeres. Subrayó que el futuro del medio rural depende en gran medida de impulsar este liderazgo femenino, considerándolo no solo una cuestión de justicia social, sino de competitividad empresarial a largo plazo.

"Agradecemos el trabajo, valentía y tenacidad de las agricultoras, ganaderas, artesanas, transformadoras y emprendedoras que desarrollan su proyecto profesional en un pueblo", afirmó la consejera.

La colaboración entre el Gobierno autonómico y las federaciones de mujeres rurales se ha intensificado a lo largo de los años a través de la Red de Igualdad de la Mujer Rural, un espacio de intercambio que promueve el protagonismo femenino en la vida económica y social.

Entre las medidas impulsadas, destacan:

Planes de Formación para el Empleo: Se capacita a las mujeres en tecnologías de la información y comunicación orientadas al sector agrario y en el ámbito digital para emprendedoras.

Impulso Empresarial: El Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2022-2025 cuenta con una línea específica para mejorar el acceso de las mujeres rurales a recursos económicos, tecnológicos y sociales. Además, se ha puesto en marcha una Red de empresas comprometidas con la igualdad con fuerte presencia en el medio rural.

Formación Especializada: Programas como 'Ganadería 4.0: innovación y gestión eficiente' están destinados a formar a mujeres ganaderas en competencias digitales, automatización y gestión empresarial.

Liderazgo y Emprendimiento: Se llevan a cabo programas como 'Liderar el cambio', dirigido a directivas de asociaciones, y convenios con instituciones para ayudar y asesorar a mujeres que desean crear su propio negocio.

Adicionalmente, el 'Programa Mujer y Empleo Castilla y León' (Pemcyl), enfocado especialmente en las mujeres rurales, ha arrojado cifras positivas, logrando que el 57% de las 2.323 participantes hayan mejorado su situación laboral, ya sea encontrando empleo o emprendiendo.