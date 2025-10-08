La Junta presenta a municipios salmantinos el plan de balsas ganaderas tras los incendios del verano

El director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, y el delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, se han reunido este miércoles con responsables municipales de Villar de Peralonso, Cipérez, Espadaña, Villaseco de los Reyes, Puertas, Tremedal de Tormes y Peralejos de Arriba para informarles sobre el proyecto de construcción de balsas destinadas al abastecimiento ganadero.

Infraestructuras clave para la ganadería y la prevención de incendios

Esta actuación, enmarcada en el Plan de Recuperación de los municipios afectados por los incendios forestales, contempla la construcción de balsas con un modelo técnico común:

Capacidad máxima de hasta 12.000 metros cúbicos

Impermeabilización y revegetación de taludes

Diseñadas para asegurar su durabilidad y funcionalidad

Según explicó Jorge Izquierdo, estas balsas permitirán garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas en régimen extensivo, y al mismo tiempo, reforzar la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, al contar con reservas estratégicas de agua en zonas rurales.

Plazo abierto hasta el 31 de octubre para presentar solicitudes

Durante la reunión, los responsables autonómicos detallaron el procedimiento habilitado por la Junta para que los ayuntamientos interesados puedan solicitar estas infraestructuras. El formulario está disponible en la web institucional y podrá cumplimentarse hasta el 31 de octubre.

Para presentar la solicitud, los ayuntamientos deberán adjuntar:

Un acuerdo plenario de apoyo a la iniciativa

La cesión de terrenos municipales donde se pueda ejecutar la obra

Requisitos para acceder a esta medida

Los municipios que quieran acogerse a esta actuación deberán cumplir ciertos requisitos técnicos y administrativos, entre ellos:

Contar con explotaciones ganaderas registradas en el REGA (Registro General de Explotaciones Ganaderas)

Disponer de una superficie mínima de pastizal y masa forestal (arbolada o arbustiva)

Una apuesta por la recuperación del entorno rural

La construcción de estas balsas forma parte de la medida 23 del Plan de Recuperación impulsado por la Junta de Castilla y León para ayudar a los municipios más castigados por los incendios. La iniciativa pone el foco en la recuperación del entorno rural, el apoyo al sector primario y la prevención de futuros siniestros medioambientales.