La Junta retoma en octubre las actividades extraescolares gratuitas en el medio rural

La Junta de Castilla y León continuará apostando por la igualdad de oportunidades educativas en el medio rural con la reactivación, a partir del mes de octubre, de su programa de actividades extraescolares gratuitas. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación, está dirigida a alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO) de centros sostenidos con fondos públicos ubicados en entornos rurales o vulnerables.

El objetivo principal del programa es reforzar aprendizajes clave —como comprensión lectora, cálculo, resolución de problemas o lengua extranjera (inglés)— mediante el desarrollo de competencias digitales, consideradas esenciales para la integración plena del alumnado en la sociedad actual.

Más de 12.600 estudiantes beneficiados en dos cursos

Durante los cursos 2023-2024 y 2024-2025, un total de 12.606 escolares de la Comunidad se han beneficiado de estas actividades, lo que demuestra el compromiso de la Junta con la equidad educativa, especialmente en zonas con mayores dificultades de acceso a recursos formativos.

De este total, 9.202 estudiantes en riesgo de exclusión digital han participado en actividades específicamente diseñadas para mejorar sus habilidades tecnológicas y fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología. Estas sesiones, con una duración de dos horas durante 15 jornadas, han estado dirigidas a alumnos de 4º a 6º de Primaria y de 1º a 4º de ESO.

Refuerzo educativo también en zonas rurales

Además, el programa ha llegado a 3.404 alumnos de Primaria y ESO de centros rurales mediante actividades de refuerzo en materias instrumentales —Lengua, Matemáticas e Inglés— donde la competencia digital ha sido la vía metodológica principal. Estas actividades han constado de ocho sesiones de dos horas y se han adaptado al ritmo y características de cada grupo.

La metodología empleada ha sido activa y participativa, basada en el uso de materiales digitales y tecnológicos que han facilitado un aprendizaje más dinámico y adaptado a las experiencias de los estudiantes.

Educación con calidad en toda la Comunidad

Con este tipo de medidas, la Consejería de Educación, dirigida por Rocío Lucas, garantiza el acceso a una educación de calidad en todos los rincones de Castilla y León, independientemente de la ubicación geográfica del alumnado.

El programa se enmarca en la estrategia de la Junta para hacer frente a la desigualdad educativa y digital, asegurando que ningún alumno quede atrás por vivir en el medio rural. La continuidad de estas actividades en el curso 2025-2026 refuerza el compromiso de la administración autonómica con una educación inclusiva, equitativa y moderna.