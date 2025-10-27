Luto en el PSOE de Salamanca, fallece José Antonio Galante "Patiño"

Esta madrugada ha fallecido a los 71 años José Antonio Galante Patiño, veterano socialista que trabajó durante más de veinte años en la Diputación de Salamanca como coordinador y asesor del grupo a la vez que era concejal del Ayuntamiento de Topas. ‘Patiño’ como le conocía todo el mundo ha sido una de las caras más visibles del PSOE en la provincia ya que debido a su trabajo en el grupo de la Diputación, recibía y ayudaba a los alcaldes y concejales del partido en la provincia que acudían a La Salina. Siempre afable y dispuesto a ayudar.

Un trabajo que compaginaba con su labor como concejal en la localidad de Topas, donde ha sido concejal durante otros 20 años. Su fallecimiento ha causado gran consternación entre todos sus compañeros del PSOE de la provincia de Salamanca.

La capilla ardiente está abierta en el Tanatorio San Carlos, en la sala 12 y será este martes, 28 de octubre, cuando tenga lugar a la celebración de la Palabra a las 11.00 horas.

Desde Salamanca 24 Horas enviamos nuestras condolencias a su esposa, su hijo, familiares y compañeros del PSOE. DEP.