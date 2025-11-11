Mañueco avanza la extensión al medio rural de las unidades de afrontamiento del dolor crónico tras su implantación en todas las áreas de salud

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este martes la Unidad de Estrategia de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico del centro de salud El Ejido de León. Se trata de un servicio innovador e integral, diseñado para ayudar al paciente a superar el dolor mediante la educación en neurociencia y programas de ejercicio terapéutico.

Durante la visita, Fernández Mañueco ha anunciado que todas las áreas de salud de Castilla y León dispondrán de este servicio pionero, ya que el Gobierno autonómico está ultimando la puesta en marcha de las nuevas unidades de afrontamiento activo del dolor crónico en Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Se sumarán, así, a las que la Junta ya ha instalado en León, El Bierzo, Ávila, Burgos, Palencia y Valladolid, que cuentan con 40 profesionales y han atendido ya a más de 6.000 pacientes.

Además, el presidente de la Junta ha avanzado que el programa se extenderá también al medio rural, con su implantación prevista en Astorga, La Bañeza, Bembibre y Fabero, en el caso de la provincia de León.

Castilla y León es la primera comunidad autónoma que ha puesto en marcha este servicio innovador, que supone un auténtico cambio de paradigma en el tratamiento del dolor, centrado en recuperar la calidad de vida de los pacientes sin recurrir a fármacos ni sufrir efectos secundarios. Estas unidades, que ya son un referente a nivel nacional e internacional, incorporan equipos multidisciplinares integrados por fisioterapeutas, médicos, enfermeras y profesionales de salud mental, que ofrecen una atención integral y personalizada.

El dolor musculoesquelético persistente, una patología que afecta a más de 400.000 personas en Castilla y León, es uno de los principales motivos de consulta en Atención Primaria y la prevalencia ha aumentado en las últimas décadas; se denomina la epidemia silenciosa, pero los avances en neurociencias y los descubrimientos en neurofisiología del dolor han permitido diseñar nuevos abordajes de tratamiento con unos resultados esperanzadores.