Más de un millón de euros para nuevos puntos limpios en la provincia de Salamanca

La Junta de Castilla y León ha dado hoy luz verde, en Consejo de Gobierno, a una inversión total de 1.156.825 euros para impulsar la gestión de residuos urbanos en la provincia de Salamanca, mediante la construcción de dos nuevos puntos limpios fijos. Esta actuación se integra en el Proyecto Estratégico de Puntos Limpios de la Junta, financiado en su mayoría con fondos europeos Next Generation.

Una de las inversiones más significativas, dotada con 583.342 euros, se destinará a la construcción de un punto limpio en el término municipal de La Alberca. Esta infraestructura será crucial para la recogida, clasificación y almacenaje de residuos de los 15 municipios que integran la Mancomunidad de Sierra de Francia, incluyendo localidades como San Miguel del Robledo, Miranda del Castañar y Mogarraz. El servicio beneficiará a una población total de 7.790 habitantes.

Complementariamente, se ha autorizado una inversión de 573.483 euros para la construcción de otro punto limpio en Villares de la Reina. Esta instalación de recogida selectiva dará servicio a 6.723 habitantes, abarcando no solo el municipio de Villares de la Reina, sino también el Polígono industrial Los Villares, Aldeaseca de la Armuña, Fuente Serrana y El Helmántico.

Estos proyectos subrayan la prioridad de la Administración en mejorar la red de recogida selectiva y la gestión ambiental en la provincia, aprovechando la financiación europea para modernizar las infraestructuras locales.