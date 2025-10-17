El patrimonio salmantino se digitaliza: la catedral de Ciudad Rodrigo y cinco joyas en la era de la inteligencia artificial

El futuro de la conservación del patrimonio ha llegado a Salamanca. Dentro del ambicioso proyecto estatal 'Knowledge Heritage Network' (KNH), que busca modernizar y digitalizar la gestión cultural, varios Bienes de Interés Cultural (BIC) de la provincia serán sometidos a un exhaustivo proceso de escaneo y modelado digital.

Los monumentos salmantinos incluidos en esta primera fase son la Catedral de Nuestra Señora Santa María y la Iglesia de San Agustín, ambas en Ciudad Rodrigo; la Iglesia de San Martín de Tours en la capital; y las iglesias de Nuestra Señora de la Asunción en Salmoral y de la Virgen del Robledo en Sequeros.

Esta toma de datos avanzada permitirá la creación de Modelos Digitales de Inmuebles BIC con tecnología BIM (Building Information Modeling). Dicho de forma sencilla, se creará una réplica digital inteligente y tridimensional de cada edificio, que no solo documenta su estado actual con precisión, sino que funciona como una base de datos detallada. Esta información digital fiable será crucial para las futuras acciones de mejora y mantenimiento, permitiendo a las administraciones públicas una gestión más eficiente, sostenible y la posibilidad de generar los llamados "gemelos digitales".

El proyecto va mucho más allá del simple modelado 3D, ya que incluye el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) específica para el patrimonio cultural. Esta IA será diseñada para aprender de los datos (machine learning), lo que permitirá optimizar la gestión de tareas administrativas repetitivas, reducir costes y, lo más importante, identificar riesgos de deterioro o seguridad. Gracias a la tecnología de minería de datos, se podrán analizar volúmenes de información masivos que superan la capacidad de análisis humano, detectando patrones o anomalías que permitan actuar de forma preventiva y más eficaz.

Finalmente, el KNH contempla la adquisición y equipamiento de un Laboratorio Móvil (un vehículo especializado). Esta herramienta flexible y adaptable permitirá a los técnicos obtener datos de diagnóstico y análisis directamente sobre el terreno, facilitando una gestión patrimonial más rápida e inteligente. Los datos recogidos in situ se utilizarán tanto para el desarrollo de los "gemelos digitales" como para realizar ensayos experimentales de nuevas técnicas de conservación no destructivas. En conjunto, este proyecto, con un presupuesto de casi 16 millones de euros, busca transformar el sector cultural en Castilla y León mediante la digitalización y la tecnología.