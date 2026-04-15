El PSOE de Salamanca pide la dimisión de Jesús María Ortiz por la gestión de la Escuela de Tauromaquia

El conflicto en torno a la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, lejos de disiparse con el paso del tiempo, continúa intensificándose. A esta situación se suma la ausencia de explicaciones públicas por parte de Jesús María Ortiz, diputado delegado de Deportes, Educación y de la propia escuela, cuya gestión sigue generando críticas tanto en el ámbito taurino como entre los grupos de la oposición.

Lo cierto es que, con cada nueva información publicada en exclusiva por Salamanca24horas, 'sube el pan' .

En este contexto, el PSOE de Salamanca ha convocado en la mañana de este miércoles una rueda de prensa para abordar el estado actual de la escuela y fijar su postura.

El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, acompañado por Miryam Tobal, ha señalado que la situación responde a una clara falta de gestión por parte del responsable político, al que acusan de haber conducido el proyecto a un punto crítico debido a su inacción.

Durante la comparecencia, los socialistas han descrito un escenario caracterizado por la falta de planificación, en línea con lo que este medio viene informando desde que se hizo público el caso por parte de Salamanca24horas. Según han indicado la escuela carece de un plan de estudios aprobado, no dispone de un protocolo eficaz contra el acoso y tampoco cuenta con instalaciones autorizadas para desarrollar su actividad.

El PSOE también ha hecho referencia a las denuncias publicadas en exclusiva por Salamanca24horas, criticando especialmente que el reglamento planteado contemplara medidas que consideran inaceptables, como la posibilidad de apartar a la víctima en lugar del presunto agresor.

En cuanto al cierre del centro, los socialistas sostienen que no está relacionado con las denuncias, sino con la falta de instalaciones adecuadas, tal y como ha informado este medio, y con la pérdida de la autorización necesaria para su funcionamiento. En este sentido, han aludido incluso a la titularidad de la plaza de toros de Alba de Tormes, un asunto sobre el que Salamanca24horas ha publicado esta misma mañana documentación.

Asimismo, se ha recordado que la suspensión de la actividad no fue conocida públicamente hasta su publicación en este medio. Por último, los socialistas han denunciado la falta de transparencia del equipo de gobierno y, en respuesta a una pregunta formulada por Salamanca24horas, han solicitado la dimisión de Jesús María Ortiz.