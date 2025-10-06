Los salmantinos se manifiestan contra las minas, las macrogranjas y el biogás en Madrid

Entidades y colectivos salmantinos han participado en Madrid en una multitudinaria manifestación convocada bajo el lema “Salvemos el mundo rural agredido”. Rebollar Vivo, Asenavis, Escuelas Campesinas de Salamanca, Stop Biogás Machacón, Stop Biometano Babilafuente, Stop Biometano Tornadizos, Stop Uranio, Cuidamos Villamayor y Colectivos Por un Mundo Rural y Urbano Vivos se han movilizado para denunciar “la nueva colonización que está sufriendo el mundo rural, que supone un “expolio” para el campo y lo convierte en un “territorio de sacrificio”, así como el abandono institucional, la pérdida de servicios y la falta de ayudas para el mantenimiento de la agricultura familiar y la ganadería extensiva, factores que acentúan el proceso de despoblación y muerte de los pueblos.

Las reivindicaciones clave de la protesta estaban simbolizadas en varios aspectos que desangran el mundo rural como la minería extractiva, las macro renovables, las macrogranjas y ganadería industrial, la despoblación y el biogás. También reivindican la defensa del tren como medio de transporte sostenible, la defensa del agua y de los ecosistemas frágiles, la sanidad pública o la participación ciudadana.

Protesta colectivos Salamanca contra las minas y las macrogranjas (3)

Estas demandas reflejan, en la diversidad de frentes, la misma preocupación por un mundo rural que sienten amenazado. La movilización es una lucha conjunta de todas las plataformas que comparten una misma visión integral de defensa del futuro del mundo rural, y supone el inicio de un proceso de coordinación para exigir al Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas respeto, diálogo, sostenibilidad territorial y justicia social.

La campaña ha contado con el respaldo de figuras como el naturalista Joaquín Araújo, el científico Fernando Valladares, la cantante Rozalén y el escritor Jesús Sánchez Adalid, entre otros muchos. También se ha adherido el Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española.