Siega Verde y Côa refuerzan su alianza para impulsar el patrimonio transfronterizo

Luis Ballesteros, director de la Fundación Siega Verde, mantuvo este fin de semana una intensa jornada de trabajo en el yacimiento salmantino con el nuevo presidente de la Fundación Côa Parque, João Paulo Sousa, quien acudió acompañado por un grupo de 25 trabajadores portugueses vinculados al Valle del Côa.

El encuentro, celebrado el sábado por la tarde, tuvo como principal objetivo reforzar los lazos de cooperación entre ambas instituciones. No en vano, los yacimientos de Siega Verde (España) y el Valle del Côa (Portugal) comparten una declaración conjunta como Patrimonio Mundial de la UNESCO, en reconocimiento a su excepcional conjunto de arte rupestre paleolítico al aire libre.

Durante la jornada, Ballesteros y Sousa coincidieron en la importancia de mantener y ampliar esta colaboración internacional, subrayando que “el yacimiento transfronterizo continuará siendo un referente de cooperación hispanolusa”. En este sentido, ambos responsables se comprometieron a seguir desarrollando acciones conjuntas de promoción a nivel ibérico, con el fin de incrementar la visibilidad y el valor social y cultural de ambos enclaves arqueológicos.

Como colofón a la visita, la delegación portuguesa asistió por la noche a una representación teatral en el propio yacimiento. La obra, titulada “Atávicas”, fue muy bien recibida tanto por João Paulo Sousa como por el resto del equipo luso, quienes aplaudieron su capacidad de conectar con el legado ancestral que une a ambos lados de la frontera.

El director de la Fundación Siega Verde destacó al término del encuentro que la colaboración entre ambas entidades tiene aún un gran recorrido:“Tenemos mucho trabajo en común porque Siega Verde y Côa son un ejemplo de patrimonio bien conservado y representan un enorme potencial para esta frontera hispanolusa”, subrayó Luis Ballesteros.