Capea, charanga y música: así será 'La Penúltima' en Espacio MÁS

La provincia de Salamanca se prepara para acoger el próximo 18 de abril una de las citas festivas más esperadas de la primavera con la celebración de 'La Penúltima', un evento que promete trasladar el ambiente de las fiestas de pueblo a gran escala en el recinto de Espacio MÁS, situado a escasos 15 minutos de la capital.

La jornada arrancará a las 12:00 horas y se prolongará de forma ininterrumpida hasta las 02:00, con una programación pensada para todos los públicos y sin apenas pausas. Entre las actividades previstas destaca la capea y el Grand Prix, dos de los grandes reclamos del día, además de charanga, espectáculos musicales y animación continua.

El apartado musical contará con la participación de la charanga La Escala y Queloque’s Band, así como actuaciones de Grupo Salamenco y Sergio Lucas. La fiesta continuará con sesiones de los DJs Luismi DJ, Raude y Alex Diez, además de los espectáculos de magia y la presencia de Espectáculos Benítez habrá muchas sorpresas.

Durante toda la jornada también habrá comida popular, food trucks y diversas sorpresas para los asistentes, en un ambiente que busca recrear los reencuentros, las largas sobremesas y el espíritu festivo característico de los pueblos.

La entrada, con un precio actual de 35 euros, incluye acceso completo al recinto, consumiciones de cerveza y tinto de verano hasta las 21:00 horas, un ticket para la comida popular y un kit de supervivencia. Además, un euro de cada entrada se destinará a la asociación La Sonrisa de María.

Desde la organización señalan que las últimas entradas ya están a punto de agotarse y animan a los interesados a adquirirlas con antelación ante la previsión de una alta asistencia en un evento que aspira a reunir a cientos de personas en torno a una jornada festiva única.