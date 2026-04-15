SGE firma acuerdos de cooperación en combustible nuclear con ENUSA y GENUSA para apoyar el despliegue del BWRX-300 en toda Europa

Este martes, 14 de abril de 2026, SGE ha firmado dos acuerdos relacionados con el combustible nuclear con los socios españoles ENUSA Industrias Avanzadas S.A. S.M.E. y GNF ENUSA Nuclear Fuel S.A. (GENUSA), reforzando las capacidades de la compañía en estrategia de combustible nuclear, preparación de compras y desarrollo de la cadena de suministro. Ambos acuerdos se complementan entre sí y respaldan el modelo más amplio de SGE de construir una plataforma para el despliegue de una flota de reactores modulares pequeños BWRX-300 en los mercados europeos.

En virtud del acuerdo con ENUSA, SGE trabajará en el desarrollo de una hoja de ruta hacia un modelo de adquisición de materiales de combustible, que incluirá cooperación estratégica, técnica y comercial en relación con la compra de uranio poco enriquecido en forma de UF6, sus componentes y su entrega a la planta de fabricación o de reconversión. En virtud del acuerdo con GENUSA, SGE recibirá consultoría, formación y apoyo de ingeniería relacionados con aspectos organizativos y técnicos del suministro de combustible nuclear, así como combustible nuclear fabricado y servicios de ingeniería asociados. En conjunto, estos acuerdos amplían el acceso de SGE a conocimiento experto en etapas clave de la cadena de valor del combustible nuclear y ayudan a preparar a la compañía para la futura adquisición y entrega de combustible para SMR.

Ambos acuerdos son un paso importante para ampliar la cadena de suministro europea en torno al BWRX-300 y reforzar las bases industriales necesarias para el despliegue de una flota. Asimismo, aprovechan la trayectoria operativa establecida de GNF2 y un diseño de combustible nuclear probado, que ha sido autorizado y utilizado en Europa durante casi dos décadas. Para SGE, la preparación en materia de combustible es una parte crítica de la construcción de la plataforma de despliegue de la flota BWRX-300. Junto con el avance regulatorio, el desarrollo de proyectos, la financiación y la ejecución industrial, la disponibilidad a largo plazo de servicios relacionados con el combustible y los acuerdos de suministro será esencial para ofrecer proyectos nucleares repetibles a escala.

«En toda Europa estamos construyendo las bases industriales y de cadena de suministro necesarias para desplegar el BWRX-300 a escala. Nuestros acuerdos con ENUSA y GENUSA añaden una dimensión importante vinculada al combustible a este trabajo, fortaleciendo el ecosistema más amplio requerido para el despliegue de una flota en múltiples mercados. En conjunto, estas alianzas ayudan a reforzar el modelo práctico de entrega que estamos impulsando en Europa, basado en tecnología probada, una sólida cooperación industrial y las capacidades necesarias para ejecutar proyectos a largo plazo» — Ha declarado Rafał Kasprów, CEO de SGE.

«La firma de este acuerdo constituye un hito relevante para ENUSA y se enmarca de forma directa en las iniciativas definidas en el Plan Estratégico de la Compañía. Refuerza nuestro compromiso con la fiabilidad del suministro y con la innovación en un entorno de mercado cada vez más exigente, consolidando el papel de ENUSA como socio industrial de referencia, apoyado en un sólido conocimiento técnico y en una trayectoria contrastada de más de 50 años. Asimismo, el acuerdo se alinea con la transformación del sector nuclear, impulsada por el desarrollo de los SMR y de los reactores avanzados. En coherencia con esta visión estratégica, ENUSA adoptó en diciembre de 2022 iniciativas específicas en el ámbito de los SMR, orientadas a fortalecer capacidades clave y anticipar las necesidades futuras del mercado. De este modo, el acuerdo contribuye a materializar los objetivos del Plan Estratégico, aportando experiencia, innovación y reforzando nuestro posicionamiento internacional», ha manifestado Mariano Moreno, presidente de ENUSA.

«Con décadas de experiencia demostrada en la fabricación de combustible, Global Nuclear Fuel está preparada para apoyar el despliegue del BWRX-300 en Europa, proporcionando a SGE ingeniería de combustible y apoyo técnico», ha afirmado Josh Parker, director de operaciones (COO) de GNF y consejero delegado (CEO) de GENUSA. «Mediante este acuerdo marco con SGE y a través de nuestra alianza con GENUSA, nos enorgullece aportar nuestra amplia experiencia en combustible nuclear para ayudar a construir una base sólida que permita ejecutar con éxito los proyectos BWRX-300».

Estos acuerdos constituyen un nuevo paso concreto en la estrategia de SGE de construir las bases industriales y de cadena de suministro para el despliegue del BWRX-300 en toda Europa. Al ampliar la cooperación con ENUSA y GENUSA en ámbitos relacionados con el combustible nuclear, SGE está reforzando el ecosistema más amplio requerido para una entrega basada en flotas en Europa Central y el resto de Europa, combinando tecnología probada con las alianzas necesarias para respaldar la ejecución de proyectos a largo plazo.

Sobre las empresas

SGE es una plataforma europea de desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR), fundada en 2019 y con sede en Varsovia. La compañía es coinversora en un proyecto estandarizado basado en la tecnología SMR comercialmente disponible más avanzada del mundo: el reactor BWRX-300, desarrollado por GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. Al combinar una tecnología probada con un modelo de negocio innovador, SGE se ha convertido en uno de los principales promotores de proyectos SMR en Europa. En la actualidad, la empresa está desarrollando alianzas y proyectos en más de media docena de países europeos. Su proyecto insignia se está implementando en Polonia en colaboración con el líder energético global ORLEN, con trabajos en marcha en tres emplazamientos y la primera unidad prevista para entrar en operación en 2032.

ENUSA Industrias Avanzadas S.A. S.M.E. es una empresa española que ofrece a sus clientes soluciones de última generación en el ciclo del combustible nuclear, incluyendo la gestión y el suministro de uranio enriquecido, la fabricación de combustible, la ingeniería asociada y los servicios de combustible, así como la gestión del combustible irradiado.

GNF ENUSA Nuclear Fuel S.A. (GENUSA) es una empresa española con sede en Madrid, participada conjuntamente por GNF y ENUSA, dedicada a comercializar y vender combustible nuclear y servicios relacionados a las centrales europeas de reactores de agua en ebullición (BWR).