Un accidente entre un coche y un camión se salda sin heridos en Vallejera de Riofrío

La Guardia Civil auxilia a un camión averiado en la A-66 a la altura de Salamanca en una foto de archivo

Un accidente entre un camión y un coche se ha saldado sin heridos en la A-66, en el kilómetro 408, a la altura de Vallejera de Riofrío. El incidente ha ocurrido sobre las 15:54 horas.

Además, hasta el lugar se ha movilizado la Guardia Civil de Tráfico, tras recibir el aviso por parte del Servicio de Emergencias del 1-1-2, sin solicitar una ambulancia del SACYL al no haber heridos.

El accidente ha ocurrido dirección Salamanca y no se ha precisado de realizar ningún corte de carril.