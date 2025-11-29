Accidente con patinete, alcohol al volante y drogas: así ha sido la noche del viernes en Salamanca

Policía Nacional en Gran Vía en la madrugada de este viernes

El primer suceso de la noche del viernes 28 de noviembre en Salamanca llegó alrededor de las 21:30 horas. Su escenario fue la avenida de San Agustín, a la altura de la glorieta de Cuatro caminos, donde se produjo un accidente un vehículo de movilidad personal y un turismo.

El conductor del patinete requirió de asistencia sanitaria, que le fue brinda en el lugar de los hechos.

Más tarde, entre la 1:40 y las 2:10 horas, el control preventivo establecido en Gran Vía detectó dos alcoholemias positivas al volante.

Para terminar, el parte de sucesos de la Policía Local de Salamanca refleja que agentes procedieron al decomiso de estupefacientes en la calle Franciscas sobre las 6:50 horas.