Aparatoso accidente en Cabrerizos: un coche queda destrozado tras empotrarse contra un árbol

Un coche se ha salido de la vía y ha chocado contra un árbol en la rotonda de entrada a Cabrerizos, junto al frontón municipal, a primera hora de la mañana de este domingo.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 7:45 horas, cuando, por causas que aún se están investigando, el vehículo ha impactado frontalmente contra uno de los árboles situados en la rotonda. Como consecuencia del golpe, el morro del coche ha quedado totalmente destrozado.

Accidente cabrerizos al chocar contra un árbol

A pesar de la aparatosidad del accidente, los tres ocupantes del vehículo han resultado ilesos, no siendo necesaria la intervención de los servicios sanitarios.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado agentes de la Guardia Civil, que han procedido a señalizar la zona para garantizar la seguridad del tráfico, proteger el vehículo accidentado y abrir una investigación para esclarecer las causas del accidente.