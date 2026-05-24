Aparece en un pueblo de Zaragoza la menor desaparecida en Salamanca
La familia se dirige al municipio, aunque todo apunta a que la menor se ha dirigido allí de manera voluntaria
Durante la madrugada de este domingo, Estrella V.A, la menor desaparecida el pasado sábado, ha aparecido en un municipio de Zaragoza, tal y como apunta La Plataforma Adonay a Salamanca24 horas.
Aunque las primeras informaciones apuntaban a que la menor se encontraba en la provincia valenciana, finalmente se confirma que Estrella acudió a Zaragoza de manera voluntaria y es reticente a volver.
A pesar de ello, su familia, tras contactar con ella esta madrugada, se encuentra en la mañana de este domingo dirigiéndose hacia dicha localidad.
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