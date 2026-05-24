Aparece en un pueblo de Zaragoza la menor desaparecida en Salamanca

La familia se dirige al municipio, aunque todo apunta a que la menor se ha dirigido allí de manera voluntaria

Cartel de búsqueda de la menor desaparecida
Cartel de búsqueda de la menor desaparecida | Plataforma Adonay

Durante la madrugada de este domingo, Estrella V.A, la menor desaparecida el pasado sábado, ha aparecido en un municipio de Zaragoza, tal y como apunta La Plataforma Adonay a Salamanca24 horas.

Aunque las primeras informaciones apuntaban a que la menor se encontraba en la provincia valenciana, finalmente se confirma que Estrella acudió a Zaragoza de manera voluntaria y es reticente a volver.

A pesar de ello, su familia, tras contactar con ella esta madrugada, se encuentra en la mañana de este domingo dirigiéndose hacia dicha localidad.

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