Arde una casa abandonada en Santa Marta

Los servicios de emergencia han intervenido en la tarde de este domingo en un incendio declarado en una vivienda abandonada situada en el término municipal de Santa Marta, en la carretera de Naharros.

Tal y como ha podido confirmar este medio, el 112 de Castilla y León habría recibido varias llamadas en las que se alertaba de la salida de humo tanto por el tejado como por las ventanas de la casa.

Incendio en una casa abandonada en Santa Marta | Mateo J

Así pues, inmediatamente, hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos de la Diputación de Salamanca para sofocar las llamas y asegurar la zona, evitando así incidentes de mayor gravedad.

Además, efectivos de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil también se ha personado en el lugar para colaborar en el operativo.

Las causas del suceso están siendo investigadas.

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