Atropellado un niño de 10 años en la calle Tilos

A las 16:23 horas de este martes se ha recibido aviso de un atropello en la calle Tilos, a la altura del número 10, en pleno barrio de Garrido.

Según la información facilitada al 112, por el alertante se trataba de un niño de aproximadamente 10 años de edad.

Al lugar ha acudido el Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y servicios de Emergencias Sanitarias para atender al niño que al parecer sus heridas no parecían de gravedad.

