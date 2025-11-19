Un camión y un turismo protagonizan una colisión en la A-66, a la altura de Villares de la Reina

Colisión por alcance entre un turismo y camión en la A-66, en Villares de la Reina

A primera hora de la mañana de este miércoles 19 de noviembre, un camión y un turismo han protagonizado un accidente de tráfico en la A-66, a la altura de Villares de la Reina. La colisión por alcance se ha producido en el punto kilométrico 334, en la autovía que une Salamanca con Zamora, dirección Salamanca.

El accidente se ha saldado sin heridos, aunque sí con daños materiales para el turismo, que ha terminado con la carrocería dañada en la parte delantera, así como uno de los neumáticos. Además, y según podido saber Salamanca24horas en el lugar de los hechos, tras el choque el coche ha quedado mirando en sentido contrario a la circulación hasta que ha podido ser retirado por la grúa.

Colisión por alcance entre un turismo y camión en la A-66, en Villares de la Reina | Andrea Mateos

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico para regular el paso de otros vehículos en el punto del accidente, aunque la vía se encuentra abierta al tránsito de vehículos.

El aviso fue notificado al Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León a las 08:25 horas. Media hora más tarde se producía otro accidente de tráfico, esta vez en la capital en la avenida de los Maristas en el cruce con la calle Papa Luna, donde resultó herido un varón de 20 años.