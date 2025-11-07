Un choque entre un coche y una furgoneta-taxi deja dos heridos y varios vehículos dañados en la avenida de Portugal

A primera hora de este viernes se ha registrado un nuevo accidente de tráfico en Salamanca. A las 6:37 horas, los servicios de emergencia recibieron el aviso de una colisión entre un turismo y una furgoneta-taxi a la altura del número 123 de la avenida de Portugal.

Como consecuencia del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron heridos de carácter leve. Además, según señalaron los alertantes, varios coches que se encontraban estacionados en la zona sufrieron daños materiales a causa del choque.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Salamanca, del Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario del Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

Los sanitarios atendieron en el lugar a dos varones de 62 y 29 años, quienes fueron posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital de Salamanca.