Denuncian la desaparición de un hombre en Salamanca

Según la información facilitada por la Guardia Civil de Salamanca, un hombre de 30 años ha desaparecido este domingo en Salamanca, siendo esta la trecera denuncia de este tipo que asalta la provincia salmantina en tres días, aunque las otras dos personas desaparecidad han sido halladas en perfecto estado.

Tal y como explica la familia, la última vez que le vieron fue durante la noche de este sábado, mientras se encontraba en la localidad de Narros de Matalayegua, y manifestó que se dirigía andando hacia Salamanca, abandonando el lugar a altas horas de la madrugada.

Desde entonces no ha regresado al domicilio ni se ha logrado contactar con él, encontrándose su teléfono móvil apagado.

Familiares están realizando batidas por la carretera en dirección Salamanca y se ha activado un dispositivo de búsqueda por parte de Guardia Civil.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o haya podido verlo, contacte inmediatamente con el 062.