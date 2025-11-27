Un herido en una colisión entre dos coches en el parking del Centro Comercial Capuchinos

Minutos antes de las once de la mañana de este jueves, se produjo una colisión entre dos vehículos en el parking del Centro Comercial Capuchinos.

El impacto entre ambos vehículos causó un estruendo en el parking y, por suerte, se saldó sin heridos entre los ocupantes de los dos turismos. Uno de ellos tenía el frontal completamente destrozado y el otro coche sufrió un fuerte golpe en el lateral y también tenía dañada la rueda delantera izquierda.

La Policía Local de Santa Marta, Tráfico de Salamanca y una ambulancia tuvieron que acudir al lugar del siniestro para señalizar la zona del impacto entre los vehículos y la grúa tuvo que llevarse a uno de ellos.

Debido al impacto entre ambos vehículos, un varón de 40 años necesitó asistencia médica por dolor de cabeza.