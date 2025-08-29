Detenido el conductor del accidente de la madrugada de este viernes en Vía Helmántica
Durante la atención médica, se detectaron en la mujer lesiones que no se corresponden con las habituales en un accidente de tráfico
La Policía Nacional ha detenido al conductor implicado en el accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este viernes en la Vía Helmántica, a la altura del puente Enrique Estevan.
El siniestro se produjo alrededor de las 5:00 horas, cuando se recibió una llamada al 112 alertando sobre la colisión de un turismo en esa zona. A la llegada de los servicios de emergencia, los dos ocupantes del vehículo —una mujer de 44 años y un hombre de 27— se encontraban conscientes y fuera del coche. La mujer fue trasladada al hospital por personal sanitario del Sacyl, mientras que el hombre no requirió traslado.L
La Policía Nacional ha abierto una investigación y ha procedido a la detención del conductor para determinar el origen de las lesiones que presentaba la mujer, ya que estas no se corresponden con las habituales en este tipo de accidentes de tráfico.
