Dos detenidos en Salamanca por delitos de falsedad documental para obtener la residencia en España

Dos personas son detenidas en Salamanca, acusados de delitos de falsedad documental con el fin de obtener la residencia en España. Con estas detenciones, la Policía Nacional culmina una operación desarrollada con motivo de la comisión de delitos relacionados con Falsedades Documentales.

Según fuentes policiales, la investigación se inició cuando se tuvo conocimiento de la presentación en las Oficinas de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León de certificados falsificados, cuyo 'modus operandi' consistía en alterar elementos esenciales de los documentos que emiten las ONG´S y que certifican la realización de determinados cursos de integración social.

La policía explica que "estos documentos cuando son originales y no han sido falsificados son expedidos por distintas ONG´s y acreditan la realización de determinados cursos con los que poder acreditar la integración de los ciudadanos extranjeros en la sociedad española".

En este caso, los detenidos falsificaron certificados emitidos por una ONG a la que nunca solicitaron ayuda, con el fin de conseguir justificar la realización de un curso de esfuerzo de integración social y de este modo poder obtener la residencia en España por Arraigo Social.