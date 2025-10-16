Detienen a un hombre tras ser sorprendido robando en una nave de chatarra en Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón por ser el presunto autor de un robo con fuerza que se habría cometido en una nave de chatarra de la capital del Tormes durante la madrugada del martes, 14 de octubre. Los agentes recibieron el aviso tras activarse una de las alarmas del recinto privado, lo que hizo que se personaran rápidamente en el lugar.

Una vez se movilizaron de forma inmediata en la zona de los hechos, localizaron un pico en la entrada sin mango, objeto que podría estar relacionado presuntamente para forzar el acceso al almacén.

Una vez inspeccionaron el recinto, la Policía Nacional encontró al varón escondido entre una cisterna metálica y una barrera de mallazo. Ante el aviso de las autoridades de que saliera del lugar, y al hacer caso omiso al mismo, tuvo que ser reducido y posteriormente detenido.

Más tarde, y al seguir estudiando el propio lugar, comprobaron la rotura de un candado de acceso y daños en varias de las puertas, así como en las cámaras de seguridad. Por último, el detenido ha sido trasladado a dependencias policiales donde tramitaron todas las supuestas diligencias, y puesto a disposición del Juzgado de Guardia.