Detienen a una mujer reincidente por sustraer una tarjeta de crédito y realizar más de una decena de compras con ella en comercios de Salamanca

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a una mujer por sustraer una tarjeta de crédito y usarla realizando más de una decena de compras en la que no era necesario introducir el pin de la misma. A la detenida ya le constaban varios antecentes por hechos similares.

La búsqueda de esta mujer que finalmente ha sido detenida dio inicio el pasado 27 de septiembre, después de que la denunciante pusiera en su conocimiento que le había desaparecido la tarjeta bancaria de su cartera y que había recibido en su telefóno un aviso de su banca online de varios recargos realizados con su tarjeta en distintos comercios ubicados en la zona de la estación de autobuses de esta ciudad.

Una vez que los agentes identificaron a la autora del robo se produjo la detención, siendo acusada de un delito de estafa y dando cuenta de los hechos al juzgado en funciones de guardia.