Herida una mujer en un brazo tras ser atropellada por un turismo en la avenida de Comuneros

Una mujer ha resultado herida en un brazo tras ser atropellada por un turismo a la altura del túnel de la avenida de Comuneros, según informan desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente, acontecido a las 20:38 horas de este jueves, ha precisado la intervención de personal del Sacyl -desplazado en una UVI móvil- para atender a la herida. Se desconoce si ha sido trasladada posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Agentes de la Policía Nacional y Local, por su parte, han procedido a esclarecer lo ocurrido y a facilitar la circulación por la avenida de Comuneros. Uno de los carriles ha sido cortado al tráfico durante unos minutos.