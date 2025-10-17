Herido un ciclista tras una colisión con un turismo frente a la Facultad de Fisioterapia

Salamanca vivió esta mañana un accidente de tráfico que dejó a un joven ciclista herido. Según informó la Policía Local, a las 09:49 horas se produjo una colisión entre un turismo y una bicicleta en la calle Donantes de Sangre, frente a la Facultad de Fisioterapia.

El ciclista, un varón de 20 años, sufrió un golpe en la cabeza y fue atendido inicialmente en el lugar por los agentes. Inmediatamente se comunicó el incidente al Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), que movilizó una ambulancia para prestar asistencia médica y trasladar al joven al centro hospitalario correspondiente.

Hasta el momento, no se han detallado las causas exactas del accidente, aunque la Policía Local ha iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer cómo se produjo la colisión. Se recomienda a los conductores y ciclistas extremar la precaución en esta zona, muy concurrida por estudiantes y peatones, especialmente durante las horas de entrada a las facultades.

Los testigos señalan que el tráfico quedó momentáneamente interrumpido mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar. La rápida respuesta de la Policía Local y de los servicios sanitarios evitó que la situación fuera más grave.

Este incidente recuerda la importancia de respetar las normas de circulación y de mantener la atención tanto al volante como sobre la bicicleta, especialmente en áreas urbanas con alta densidad de tránsito.