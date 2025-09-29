Herido un joven tras una colisión entre moto y coche en la glorieta de la Ruta de la Plata

El joven fue atendido por Sacyl tras sufrir un golpe en la rodilla y erosiones en las manos y fue trasladado posteriormente en ambulancia

Ambulancia
Ambulancia

Un joven de 19 años ha resultado herido leve tras un accidente de tráfico ocurrido este lunes a las 14:43 horas en la glorieta de la Ruta de la Plata.

Según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el siniestro se produjo por una colisión por alcance entre una motocicleta y un turismo. En un primer momento, no se reportaron heridos y se dio aviso únicamente a la Policía Local.

No obstante, minutos más tarde, en una llamada posterior, se solicitó asistencia sanitaria para el motorista, que presentaba un golpe en la rodilla y erosiones en las manos.

Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que atendió al joven en el lugar del accidente y posteriormente lo trasladó al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para realizarle una exploración más exhaustiva.

