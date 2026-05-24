Dos heridos en un accidente en el cruce de la carretera de Aldealengua con la calle Bellavista

A las 13:30 horas de este domingo, un accidente de tráfico en el cruce de la carretera de Aldealengua con la calle Bellavista ha tenido lugar en Salamanca.

Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas a través del servicio de emergencias 1-1-2, la colisión de tres turismos por alcance ha requerido asistencia para dos personas.

De esta manera, se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han enviado los medios necesarios para atender a los heridos.