Dos heridos en un accidente en el cruce de la carretera de Aldealengua con la calle Bellavista

Los sucesos han ocurrido a las 13:30 horas de este domingo

Dos heridos en un accidente en el cruce de la carretera de Aldealengua con la calle Bellavista
Dos heridos en un accidente en el cruce de la carretera de Aldealengua con la calle Bellavista

A las 13:30 horas de este domingo, un accidente de tráfico en el cruce de la carretera de Aldealengua con la calle Bellavista ha tenido lugar en Salamanca.

Tal y como ha podido conocer Salamanca24horas a través del servicio de emergencias 1-1-2, la colisión de tres turismos por alcance ha requerido asistencia para dos personas.

De esta manera, se ha dado aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han enviado los medios necesarios para atender a los heridos.

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