Localizado rápidamente el varón desaparecido en Salamanca

Minutos antes de las 13:50 horas de este domingo, la Guardia Civil de Salamanca ha comunicado que el hombre de 30 años desaparecido en Salamanca ha sido localizado.

El varón, de nombre Sergio M., habría desaparecido este domingo en Salamanca, siendo esta la tercera denuncia de este tipo que asalta la provincia salmantina en tres días, aunque las otras dos personas desaparecidad han sido también halladas en perfecto estado.

Tal y como explicaba la familia, la última vez que le había visto fue durante la noche de este sábado, mientras se encontraba en la localidad de Narros de Matalayegua, y manifestó que se dirigía andando hacia Salamanca, abandonando el lugar a altas horas de la madrugada.